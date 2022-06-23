МОТИВАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА: «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ»

Не хотят учиться, работать, развиваться и самореализовываться — молодежь категории «NEET». К сожалению, в современном Казахстане да и в других странах это не редкая проблема.

АЙДАР ХАМИТ, представитель ОФ «Адырна», г. Алматы:

Данная проблема связана с тем, что категория «NEET» не имеет определения. В целом, это молодежь, которая нигде не работает, нигде не учится и не хочет себя реализовывать. Поэтому данный проект направлен на молодежь от 14 до 29 лет.

Специалисты фонда выявили 5 причин, почему молодое поколение не стремится идти на работу. Чаще всего из — за низкой заработной платы, отсутствия опыта работы, отдаленной сельской местности, маленьких детей или коррупции в организациях. Специалисты предлагают решение проблемы незаинтересованности молодёжи.

АЙДАР ХАМИТ, представитель ОФ «Адырна», г. Алматы:

— Мы предлагаем ту сумму, которую сейчас оплачивают в рамках госпроектов «Молодежная практика», «Первое рабочее место», предоставлять и студентам. Тем, кто находится на летних каникулах, либо в рамках производственных практик.

Дарина Малдыбаева считает, что для мотивации молодежи нужно чаще проводить подобные встречи.

ДАРИНА МАЛДЫБАЕВА, жительница г.Петропавловска:

— Такие же конференции посещать, побольше молодежных организаций создавать. У многих просто нет мотивации, они не развиты в общем плане. У них только одно хобби или его вовсе нет, из-за чего им сложно выбрать профессию. Либо их слишком контролируют родители и у них нет ответственности своей. Из-за этого они не хотят развиваться. Сегодняшняя встреча очень полезная, потому что говорят о молодежи, направляют нас в нужную сторону, помогают решать вопросы.

Такие встречи провели уже на юге Казахстана. Из Петропавловска активисты фонда поедут в Костанай.

Диана Салихова