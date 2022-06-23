Полицию будущего слепили из пластилина североказахстанские дети

Новости МТРК

20:32 23 Июня 2022

В рамках Года детей и 30-летия казахстанской полиции стражи порядка организовали конкурс детских поделок «Полиция будущего». Он проводился в течение двух недель, и участвовали в нём ребята со всей области.
Пластилин, пластик, бумага, картон, ткань — инсталляции с большим вниманием к мелочам дети изготовили из самых разных материалов. Рисунки, фигурки, куклы — в своих работах юные участники ни разу не повторились, всего они подготовили 24 работы. В результате отобрали лучшие поделки, отражающие символику, атрибуты и другие предметы полицейской службы. Поощрили юных конкурсантов на аппаратном совещании руководства ведомства.

Анна Потеряева

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