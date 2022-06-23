О непростой ситуации с водой в некоторых сёлах Кызылжарского района высказался его аким

В 2018-ом году 30-ти квартирный, в 2020-ом 40-ка. Ещё один пятиэтажный дом в селе Бесколь появится уже в следующем году. О положительных результатах в сфере жилищного строительства на региональном брифинге службы коммуникаций рассказал аким Кызылжарского района. Жанат Садвокасов добавил, что сейчас разрабатывают ПСД третьей многоэтажки. В итоге 15 % очередников, наконец, отпразднуют своё новоселье.



ЖАНАТ САДВОКАСОВ, аким Кызылжарского района:

— 70 семей получили свои квартиры — это представители социально уязвимых слоёв населения. Мы вводим в эксплуатацию почти 21 тысячу кВ. м, это 200 домов вокруг областного центра. За пять месяцев почти 7 тысяч кВ.м. жилья мы ввели по нашему району.

Улучшают в Кызылжарском районе и состояние дорог. За 4 года здесь проложили свыше 200 километров нового асфальта. В этом году охватят участки ещё 5-ти сёл. Говорил глава района и про водоснабжение. Централизованным обеспечены 60 % сельчан. Не простым остаётся вопрос в Якоре, Виноградовке и Пеньково. Там живительную влагу подают лишь в определённые часы. С проблемой сельчане нередко обращались в районный акимат. Ответ здесь один.



ЖАНАТ САДВОКАСОВ, аким Кызылжарского района:

— У нас 15 тысяч дворов, 10 тысяч уже имеют воду в доме. 09.56 Пять тысяч дворов остаётся. В 2700 мы проводим, остальное у комитета водных ресурсов. Это такие сёла, как Виноградовка и Пеньково и т.д. Там есть такой проект «реконструкция Соколовского группового водопровода. В этот проект входят 14 наших сёл.

С остальными сферами ситуация получше. Стремительными темпами развивается животноводство. В районе 18 МТФ, половина из которых современные. Планируют здесь построить ещё 4 таких комплекса. В целом на развитие Кызылжарского района за четыре года выделили свыше 28 млрд тенге.

Жанель Бисенбаева