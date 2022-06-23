Награды, летописи службы, память о навсегда ушедших при исполнении долга

Сегодня на страже общественного порядка области стоят порядка 2,5 тысяч полицейских. От качества их работы напрямую зависит безопасность людей, их вера в силу закона. В день своего профессионального праздника и 30-летия казахстанской полиции ведомство области принимает поздравления.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима области

— В результате грамотных действий полицейских в регионе сохраняется стабильная ситуация. Всех, кто сегодня находятся в этом зале, и тех, кто сегодня стоит на посту, за добросовестный труд, отвагу и самоотверженность в выполнении служебного долга 8 североказахстанских полицейских награждены медалью «Ерлігі үшін». Рискуя собственной жизнью, они бросились спасать человеческие жизни. Их подвиг служит примером мужества и чести.

Заслужить доверие граждан и удержать его на должном уровне можно только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью. Абылгазы Габдуллин в органы внутренних дел пришел в 1995 году. Начинал службу с сержанта. Сейчас в должности начальника управления кадровой политики областного ДП получил досрочное звание полковника полиции.

Абылгазы Габдуллин, начальник управления кадровой политики ДП СКО:

— Сегодня хотел бы поздравить весь личный состав сотрудников органов внутренних дел, ветеранов ОВД с Днем казахстанской полиции. У нас сегодня очень много поощряемых сотрудников ДП СКО — около 450 сотрудников поощряются правами министра внутренних дел, правами акима области. Также в этом поощрении есть и моя фамилия. Досрочное звание полковника полиции.

Получили очередные звания, благодарственные письма. Сегодня здесь отметили порядка 15 сотрудников областной полиции. А также почитают ветеранов службы и вспоминают тех, кто отдал свои жизни при исполнении служебного долга.

Продолжили торжественное мероприятие артисты Культурного центра областного ведомства.

Анастасия Кузнецова