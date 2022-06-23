Государственных служащих с профессиональным днём поздравили в областном филиале партии «AMANAT»

Государственных служащих чествовали в их профессиональный праздник и в областном филиале партии «AMANAT». В зале представители областного, городского и районных филиалов партии. Поздравили, проанализировали работу и дальнейшие перспективы развития.

АСЕМ РАХМЕТОВА, исполнительный секретарь областного филиала партии «AMANAT»:

— В годы независимости государственная служба неоднократно подвергалась реформированию, что способствовало созданию эффективной модели государственного управления. За эти годы в нашей стране выросло целое поколение госслужащих, успешно продвигающих государственную политику. Мы видим большие результаты. Это независимость страны, в экономике большие результаты. Поэтому от имени партии «AMANAT» мы хотели поблагодарить вас за такой нелегкий труд.

Благодарственное письмо сегодня получил аким Пресноредутского сельского округа Жамбылского района Баймагамбет Кайыров. Уже 18 лет он служит народу и стране. Реализует поставленные цели, ставит планы на будущее по улучшению и развитию сельского округа. На недавних выборах в феврале его переизбрали повторно.

Баймагамбет Кайыров, аким Пресноредутского сельского округа, Жамбылский район:

— Работаем с населением. В этом году у нас идет ремонт школы. В будущем хотелось бы сделать дорогу 12 км. Отрабатываем с крестьянскими хозяйствами, взаимопонимание чтобы было. Мне сегодня хочется всех коллег поздравить с праздником. Я рад, что меня заметили.

В честь профессионального праздника благодарственные письма «Алғыс» от партии «AMANAT» получили госслужащиее всех районов области.

Анастасия Кузнецова