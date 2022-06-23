Девушка-полицейский: «Горжусь, что служу в полиции!»

О пути в профессию, особенностях службы и своих увлечениях рассказала ровесница казахстанской полиции Ксения Ищенко. В ведомстве начальник отделения организации деятельности участковых инспекторов полиции четыре года. Спектр работы — самый широкий.

КСЕНИЯ ИЩЕНКО, начальник отделения по организации деятельности участковых инспекторов полиции отдела местной полицейской службы УП г.Петропавловска:

— Основной задачей участковых инспекторов полиции является обеспечение общественной безопасности, охрана общественного порядка и профилактика правонарушений. Мне предстоит работать в мужском коллективе. Все сотрудники достойные, компетентные, имеют каждый свой характер, свое мнение, но нам удается слышать друг друга и принимать важные решения.

Свою карьеру Ксения начинала с должности оперуполномоченного, проходила службу в отделе криминальной полиции. Опыт пригодился в нынешней сфере. Сейчас девушка гордится, что служит в полиции, причем в одном из самых «горячих» подразделений. О её работе руководство и коллеги отзываются положительно.

АЙДЫН АХМАГАМБЕТОВ: «заместитель начальника отдела местной полицейской службы УП г.Петропавловска

— Ксения Ищенко работает в нашем отделе с 2018 года. За время работы зарекомендовала себя как грамотный, компетентный, инициативный сотрудник. В настоящее время занимает должность начальника отделения. Как и деятельность самих участковых инспекторов — работа в ее должности широка, многогранна, затрагивает все вопросы деятельности отдела местной полицейской службы.

Свободное время Ксения любит проводить с родными и близкими. В числе хобби — юридическая психология, профайлинг и чтение классической литературы. В честь 30-летия казахстанской полиции Ксения Ищенко поздравляет ветеранов органов внутренних дел, коллег и членов их семей с профессиональным праздником. Всего в департаменте служат 86 ровесников казахстанской полиции.

Жанель Бисенбаева