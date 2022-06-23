Аким СКО К. Аксакалов встретился с представителями завода «CLAAS»

Аким области Кумар Аксакалов встретился с учредителями транснациональной компании «CLAAS». Глава региона вместе с представителями немецкой делегации подвел итоги двухлетнего сотрудничества. В 2021-ом на предприятии собрали 92 комбайна, в этом планируют свыше 120-ти. Соберут здесь ещё 65 тракторов и 29 посевных комплексов. Зарубежную технику североказахстанские сельхозтоваропроизводители оценили по достоинству, говорит Кумар Аксакалов. Есть товарищества, в которых полностью обновили технику на немецкую.



КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Первый год удался. Мы знаем, что у вас тоже неплохие впечатления от взаимного сотрудничества. Самое главное, что наши сельхозтоваропроизводители партию, которую собрали в прошлом году, полностью всю реализовали. В этом году большой спрос на тракторы, посевные комплексы. Показывали, какие всходы после сеялки с одновременным внесением жидких удобрением. Надо это продолжать.

Делегация, в свою очередь, поблагодарила североказахстанцев за тёплый приём. Иностранные партнёры намерены продолжать дальнейшее и долгосрочное сотрудничество.



ПИТЕР АНДЕРСОН, вице-президент по продажам в Восточной Европе:

— Сейчас здесь достаточно большая делегация. Именно по поводу нашего будущего сотрудничества. Мы рассматриваем увеличение объёмов. И сегодня наши заводы прекрасно выглядят.

Обсудили представители сторон и развитие сервисного центра. Их до следующего года в Казахстане будет 23. По словам главы региона, важно не только увеличивать продажи техники, но и быстро с минимальными затратами выполнить её ремонт. Наладить необходимо и системный уровень фермеров, которые сядут за руль новой техники зарубежного бренда.



КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— С фермерами наладить культуру эксплуатации техники. Вот надо нам параллельно с продажами, культуру воспитывать, как работать на этой технике, как её эксплуатировать.

Ежегодно в регионе необходимо обновлять 6 % всей сельхозтехники, отметил Кумар Аксакалов. В прошлом этот показатель достиг 4,7 %, это около 2,5 тысяч единиц на 67 млрд тенге.

Жанель Бисенбаева