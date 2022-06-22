За 5 лет отчисления и взносы североказахстанцев на ОСМС составили 27 млрд тенге

С 2017 по 2022 годы отчисления и взносы на ОСМС от североказахстанцев составили более 27 млрд тенге или 2,4% от поступлений по всей республике. За 5 месяцев этого года — почти 5,5 млрд тенге. Эти цифры озвучили на заседании областного Штаба по реализации обязательного социального медицинского страхования под председательством заместителя акима области Тимура Султангазиева.

Там же проанализировали данные о ходе реализации программы страхования в регионе. Число незастрахованных граждан на 1 июня превысило 115 тысяч. При анализе возрастной категории незастрахованных остается наибольшее число, имеющих трудоспособный возраст — от 30 до 40 лет (32%) и от 41 до 50 лет (25%). Задолженность по платежам на ОСМС — более 34 млн тенге.