Самодельные протезы и хэндбайк соорудил себе житель г.Петропавловска

Инвалидность — не приговор, так считает Рустам Шариев. 7 лет назад он получил производственную травму, вследствие чего лишился обеих ног и пальцев рук. По дому передвигался на коленях, а выйти на улицу казалось вовсе невозможным. Тогда Рустам решил самостоятельно сделать себе протезы.

РУСТАМ ШАРИЕВ, житель г.Петропавловска:

— Самодельно сделал протезы. В сапоги вставил шланг. Первый раз, когда вставил, встал и пошёл как на собственных ногах. Чтобы не сидеть дома, я решил сделать сам. Все родственники рады, говорят, что молодец. Все счастливы, что на ноги встал.

А чтобы удобнее передвигаться по городу, Рустам Шариев решил соорудить такой вот хэндбайк. Подобный он увидел на видео в ютубе. Оказалось, в Казахстане таких не производят. А заказать доставку из другой страны — сильно ударит по кошельку. Стоимость таких доходит до нескольких миллионов тенге, поэтому пришлось делать самому. В этом ему помог знакомый. Конструкция несложная: части велосипеда приварены к обычной инвалидной коляске, только педали крутятся руками.

РУСТАМ ШАРИЕВ, житель г.Петропавловска:

— И по городу передвигаюсь хорошо, могу большие расстояния преодолевать — 40-60 км. В магазин могу заехать, зайти в магазин, продукты купить. К автобусу подхожу, люди помогают занести коляску, поставить. И на автобусе еду. Есть люди добрые, помогают.

Удобен такой хэнбайк и не только для передвижений по городу. Рустам старается придерживаться активного образа жизни.

РУСТАМ ШАРИЕВ, житель г.Петропавловска:

— Хорошо вот то, что руки тренируешь. Я вот ездил недавно на стадион «Карасай», участвовал в соревнованиях по гонкам на коляске. Могу во дворец им.А.Винокурова съездить. Там можно хоккей посмотреть.

Мечтает 41-летний мужчина о том, чтобы такие хэндбайки стали доступны для земляков. Рустам хочет открыть цех для производства таких необычных колясок. Но, для этого нужны средства, которые он надеется получить от государства. Он уже подал заявку на участие в startup -проектах.

Диана Салихова