Аким г. Петропавловска Булат Жумабеков ушёл в отставку

Новости МТРК

22:19 22 Июня 2022

3 года в статусе акима города Петропавловска. Булат Жумабеков ушёл в отставку. О своём решение уже экс — глава областного центра рассказал на личной странице в Facebook. Булат Жумабеков поблагодарил горожан и коллег за совместную работу.


БУЛАТ ЖУМАБЕКОВ — экс-аким г.Петропавловска:
— За три года мы совместными усилиями прошли многие испытания: карантин, закрытие города, январские события, большое количество вопросов по ЖКХ и строительству. Вся команда городского акимата в эти периоды показала себя с профессиональной стороны.

Жанель Бисенбаева

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