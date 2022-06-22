Аким г. Петропавловска Булат Жумабеков ушёл в отставку

3 года в статусе акима города Петропавловска. Булат Жумабеков ушёл в отставку. О своём решение уже экс — глава областного центра рассказал на личной странице в Facebook. Булат Жумабеков поблагодарил горожан и коллег за совместную работу.



БУЛАТ ЖУМАБЕКОВ — экс-аким г.Петропавловска:

— За три года мы совместными усилиями прошли многие испытания: карантин, закрытие города, январские события, большое количество вопросов по ЖКХ и строительству. Вся команда городского акимата в эти периоды показала себя с профессиональной стороны.

Жанель Бисенбаева