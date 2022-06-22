500 млн тенге задолжало КГП «Коммунхоз» бизнесменам

500 млн тенге задолжало ГКП «Коммунхоз» бизнесменам. История началась ещё в 2019 году. Предприниматели убирали снег, занимались озеленением и благоустройством в Петропавловске. За свою работу деньги, хоть и не сразу, но получили. А вот за следующие два года оплату от «Коммунхоза» не могут «выбить» до сих пор.

АМБАРЦУМ ИСКАНДАРЯН, директор ИП:

— Сумма их долга составляет 81 млн 700 тысяч. Мы всю зиму работали. Убирали самые главные дороги: Жабаева и Н.Назарбаева и занимались вывозом снега. Претензии отправляли. «Коммунхоз» отвечал, что ЖКХ пока не отдали деньги, ждите.

Обещали, что деньги вот-вот отдадут. Амбарцум Искандарян залез в долги, чтобы продолжить уборку снега, говорит, надеялся на порядочность «Коммунхоза». В итоге пришлось залезть в кредиты, а после и продать квартиру. На грани разорения сейчас ещё около 20 предпринимателей, которые требуют честно заработанные деньги. В их числе Александр Ушаков. Благодаря ему перед Новым 2021-ый годом в городе появилось световое оформление. Предприниматель потратил 43 млн тенге, а заплатили ему только половину.

АЛЕКСАНДР УШАКОВ, директор ИП:



— На судебном заседании меня признали потерпевшей стороной. Обязали «Коммунхоз» заплатить сумму 16,5 млн тенге. До настоящего времени судебный исполнитель не может взыскать эту сумму, потому что счета пустые. Имущества никакого нет. Только земельный участок, на котором расположен тепловой узел.

Но изъять или продать стратегический объект нельзя. В городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог говорят, деньги «Коммунхозу» они перечислили. Возник вопрос. Если работу делают предприниматели, а платит за это бюджет. Зачем вообще нужен «Коммунхоз», и чем он занимается? На это в отделе ЖКХ внятно так и не ответили. Официально «Коммунхоз» — это генподрядчик. Получает задание от отдела ЖКХ и нанимает ИПшников. Какую сумму он кладёт в свой карман за, прямо говоря, посредничество, ЖКХ не знают. Им на стол попадает только акт уже выполненных работ.

ЖАНБОЛАТ БАТЫРБЕКОВ, заместитель акима г.Петропавловска:

— Есть процедура банкротства. На данный момент РГП «Коммунхоз» не имеет возможности оплачивать. Говорить о том, что мы сейчас возьмём и оплатим данные объёмы, я не вижу правовых оснований. Мы не заказывали данный объём. Дополнительных договоров у нас не было. Сейчас я не могу заявить, что мы данную проблему решим.

Сложность вот в чём. Снега в 2020-ом и 2021 годах выпало больше, чем изначально договорились «Коммунхоз» и предприниматели. Заключили допсоглашения, но в городском акимате утверждают, что их не видели. Теперь, если признать «Коммунхоз» банкротом, то все договорные обязательства перейдут в городской акимат. Но, говорят в Палате предпринимателей, в этом случае бизнесменов ждёт непростой путь, в котором нужно будет доказать, что перед ними действительно есть долг. Ведь те самые дополнительные договоры до акимата так и не дошли. Выслушать сторону «Коммунхоза» не удалось, на встрече его представителей не было. Сейчас суд признал 18 бизнесменов пострадавшей стороной.

Айгерим Хамзина