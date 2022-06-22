3 тысячи нарушений выявили полицейские СКО за 12 дней

Около двух недель полицейские Северного Казахстана в усиленном режиме следили за дорожной безопасностью в рамках акции «Стоп ДТП». Её провели, чтобы снизить дорожно-транспортный травматизм и аварийность в летний период, когда активными участниками движения становятся вышедшие на каникулы дети.

В течение 12 дней проводились проверки на дорогах и профилактические беседы с водителями.

ЛЮФТ: Видите, погодные условия ухудшились, дождик идёт, асфальт мокрый, повнимательнее надо, скоростной режим не нарушать.

За 12 дней акции полицейские поймали 54 нетрезвых водителя. Больше 600 североказахстанцев превысили скорость. Это, говорят сотрудники, особенно опасно в дождь. Ещё 35 водителей не пропустили пешеходов, четверо — выехали на встречку. 53 протокола составлено в отношении мотоциклистов.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор управления МПС ДП СКО:

— На территории нашей области проведена широкомасштабная акция «Стоп ДТП». По результатам проведенного мероприятия выявлено свыше 3 тысяч административных правонарушений. В период проведения данного мероприятия сотрудники полиции несли службу усиленно. В сельской местности к мероприятиям были привлечены УИП.

Полицейские напоминают, в период летних каникул особенно важна повышенная бдительность. Родителям следует убедиться, что их несовершеннолетние дети знают, как правильно переходить дорогу.

Айгерим Хамзина