В НИШ организовали краеведческо-исследовательскую экспедицию

Побывать в разных уголках родного края и познакомиться с его историей. Такой возможностью учащиеся НИШ пользуются уже второй год подряд. Краеведческо-исследовательская экспедиция “Туған елге тағзым” является традиционным проектом, организованным Назарбаев Интеллектуальными школами с 2012 года. Принимают участие в нём ребята, которые на протяжении всего года показывали достойный пример в учебе и дисциплине. Первой остановкой экспедиции стал Петропавловский электротехнический завод “Alageum electric”.

Мадина Нурмуканова — учащаяся НИШ г.Петропавловска:

ө Мы находимся на заводе «Алагеум». Честно говоря, мне очень понравилось то, что здесь чисто. То есть представления о заводах обычных очень сильно ломается. Это действительно современный завод, который показывает то, что наше производство очень сильно выросло. Они увеличили производство с 50 трансформаторов в месяц до 1000, это очень сильно впечатляет.

Нуржан Абдуллаев, производственный директор Петропавловского электротехнического завода:

— Дети — наше будущее. Все оборудование, камеры показал. Как наматывается катушка, как делается, как изготавливается, и какие сечения мы производим. Все это я показал. Для школьников было очень интересно, они взяли мои номера, хотят связаться и написать рефераты про систему нашу.

Далее ребята посетили ТОО «Молсервис“ и фермы КТ “Зенченко и К». В товариществе 13 тысяч поголовья скота. 3 тысячи из них — на молочно-товарной ферме в Новоникольском. Недавно здесь запустили новый корпус на 800 голов. Ежедневно на предприятии выпускают 130 тысяч тонн молока.

Айлана Есентаева, учащаяся НИШ г.Петропавловска:

— Нас привезли в ТОО «Молсервис». Там нам подробно рассказали, что они делают в лаборатории, как открывали новые сорта, проценты. Чуть позже мы поехали на завод «Зенченко и К». Нам показали огромные фермы, где находятся тысячи коров. Если честно, это вызвало большие эмоции и незабываемые впечатления.

Далее по маршруту районы М. Жумабаева, Жамбылский и Айыртауский.