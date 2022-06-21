Подвели итоги городского этапа конкурса «Мерейлі отбасы»

На сцене образцовые семьи, в которых сохранились традиционные ценности. Любовь и уважение в доме — то, что их объединяет. С помощью сплоченности двум семьям удалось пройти областной этап конкурса «Мерейлі отбасы». Награждают победителей ценными призами.

Ринат Шамшутдинов на награждении один. Супруга и дети в отъезде, но, поддержку близких чувствует на расстоянии. В первом туре важную роль сыграли достижения семьи, а их немало, признается 42-летний мужчина.

РИНАТ ШАМШУТДИНОВ, участник конкурса:

— Нужно было предоставить достижения по наставничеству в научных работах или спортивные достижения. Я являлся наставником в проекте «Медаль Елбасы». Привел к медали 45 человек. Замотивировал их. А по спорту достижения у моего сына. Мой сын — вратарь. Команда вышла в Высшую лигу впервые в истории. У нас двое детей, одному 13 лет, дочке скоро будет 2 года.

Подали заявки с 15 мая по 15 июня на участие в конкурсе около 20 семей, комиссия отобрала всего 6.

АЗАТ ИБРАЕВ, руководитель отдела внутренней политики г.Петропавловска:

— Чтобы семья была активная, у детей и родителей были награды и призы, свои семейные традиции и обычаи. Две семьи пройдут на областной уровень, для которых мы предусмотрели сертификаты в размере 100 тыс тенге. Для остальных 4 семей памятные подарки и благодарственные письма.

Проходит конкурс в три этапа, первый подошел к концу. Впереди — областной, который пройдет в начале июля, и республиканский.