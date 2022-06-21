Об ущемлении госслужащих говорили в акимате СКО

О новом Казахстане, роли гражданского общества и проблемах государственной службы говорили за круглым столом в областном акимате. Провели его в преддверии дня госслужащих, который в Казахстане отмечают 23 июня.

ГАНИ НЫГЫМЕТОВ, заместитель акима СКО:

— Это очень важный день. Мы чествуем всех, кто работает на госслужбе во имя народа и служит обществу. В нашей стране этот день празднуется с 2013 года. Указом Первого Президента он был принят.

Обсудили за круглым столом вопрос кадровой политики. Отметили, что создание справедливого Казахстана не означает смену кадров. Как отметил Президент страны во время курултая, профессионалы и патриоты всегда в цене.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— В целом необходимо прекратить ущемление госслужащих. Есть даже те, кто видит в них «врагов народа». Слово «чиновник» превращается в понятие с отрицательным значением. Это неправильно. На госслужбе много честных и квалифицированных кадров. Они не покладая рук трудятся на благо нашей Родины. Но, к сожалению, если как говорится: «Ложка дегтя портит бочку меда», с такими людьми мы будем сразу прощаться.

Но возникает вопрос, как создать новый Казахстан со старыми кадрами. Здесь участники круглого стола сошлись во мнении, что состав нужно обновить, но делать это следует обдуманно и постепенно. Как отметил Президент, массовые увольнения не сулят ничего хорошего. Говорили на встрече и о самобытности народа, которую нужно сохранить для следующих поколений, считает Анатолий Башмаков.

АНАТОЛИЙ БАШМАКОВ, старший преподаватель филиала Академии государственного управления при Президенте РК по СКО:

— Важнейшей задачей сегодняшнего дня является сбережение народа. И речь не только о демографическом понимании проблемы. Я вкладываю в это понятие духовно-нравственный аспект, проблему мировоззренческого порядка, сохранение национального кода, традиций.

Участники встречи отметили, без прошлого нет будущего. Но и про настоящее забывать нельзя. Предстоит не только сохранить богатое наследие народа для будущих поколений, но и оставить своё наследство.