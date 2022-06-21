Как проверяют качество асфальта на дорогах СКО?

Щебень, песок, битум, готовые асфальтобетонные смеси. Все эти материалы, которые применяют при строительстве и ремонте дорог, проходят через лабораторию национального центра качества дорожных активов. Вот, например, этот образец привезли сюда из Айыртауского района. Асфальтобетонную смесь изготовили на заводе в Саумалколе. Здесь, в лаборатории, ей придётся пройти несколько этапов проверки. Но, для начала образцу необходимо придать форму.

Форму придали, теперь пришло время испытаний на водонасыщение, прочность и стойкость к образованию трещин. Их проводят уже в другом секторе. Эксперт внимательно наблюдает за показателями на мониторе. Позже он с помощью формул вычислит окончательный результат. Всего с начала года здесь испытали около 300 образцов, 85 из них проверку не прошли.



МАРАТ ДАРБАЕВ, заведующий испытательной лабораторией филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— На все эти моменты были выписаны протоколы. Было сопроводительное письмо заказчику о применении мер исправления подрядной организации. 01.13 В нашей лаборатории имеется весь набор испытательного оборудования.

За шесть месяцев в регионе провели 185 инспекционных проверок. Дорожные эксперты выявили более 190 замечаний. Из грубых — это несоответствие асфальта по критериям водонасыщения и гранулометрического состава.



ЖОЛДЫБАЙ ТЕНТЕКОВ, директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:

— На устранение дефектов время даётся по категориям дорог. Если, допустим, дорога первой категории — там даётся до 3 дней. Дорога второй категории — в течение 5 дней. Это дефекты, которые не влияют на безопасность на дорогах. А те, которые влияют, подрядчик должен сразу ликвидировать за один день.

Игнорировать замечания не стоит, дорого обойдётся. Для начала материалы передадут в дорожную полицию. А они, в свою очередь, составят административный протокол. Но, если и их замечания товарищество не воспримет всерьёз, к делу подключатся представители государственного архитектурного строительного надзора. Весь пакет примечаний был в прошлом году у ТОО «KAZ FORTIS ». Занималась фирма несколькими участками районных дорог. Во всех — ряд замечаний. Как итог — товарищество работу приостановило, а против руководителя возбудили уголовное дело.