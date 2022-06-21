ГЮЗЕЛЬ ЗАКАРИЯ, корреспондент:

— Приобрести собственное жилье для североказахстанцев — не самое простое дело. Рынок недвижимости удивляет ростом цен. Особенно тяжело дается неполным, многодетным, малообеспеченным семьям. Но, выход есть. По госпрограмме «Бақытты отбасы» льготным категориям предусмотрена ипотека под 2%.

Прием заявок по программе начался 20 июня. За сутки документы на участие подали около 20 семей, говорят в филиале банка.

НИЯЗ НИЯЗБЕКОВ, специалист отдела СКОФ АО «Отбасы банк»:

— «В программе могут участвовать три категории семей: многодетные, неполные и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. На сегодня прием заявлений проходит на сайте otbasybank.kz. Все участники, которые будут подавать заявки, обязательно должны подать заявку онлайн на данном сайте. По данной программе предусматривается первоначальный взнос в размере 10% и 2% ставка банка».

Максимальный срок кредитования — 19 лет. При этом рассчитывать могут участники программы только на жилье стоимостью не более 10 млн тенге. На сегодня же цена 1 кв. м. около 300 тыс тенге. В прошлом году «Отбасы банк» снизил эту сумму вдвое при помощи договора с акиматом, и вкладчики получили двух-, трехкомнатные квартиры.

НИЯЗ НИЯЗБЕКОВ, специалист отдела СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Те клиенты, которые прошли по программе «Бақытты отбасы», получили недвижимость в новостройках в чистовой отделке по 160 тыс за кв.м. До 19 июля мы рассматриваем заявки, после будет подтверждение платежеспособности около месяца. После чего идет заключения договора о купле-продаже с местным исполнительным органом, если это будет продажа с местным исполнительным органом. А если клиенты хотят на вторичном рынке прокредитоваться, то как они найдут квартиру, могут заключать договор.

В прошлом году программой «Бақытты отбасы» воспользовались 50 семей. Они уже обустроили собственное «гнездышко». Для других североказахстанцев вопрос о приобритении жилья остается открытым.

По статистике в СКО средние цены на вторичное жилье выросли на 2,5%. Стоимость трехкомнатной варьируется от 20 млн, однушки — не меньше 10 млн.