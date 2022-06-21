Аккайынского района отчитался о проделанной работе и планах на 2022-й год

Растениеводство и животноводство. Этим двум сферам сельского хозяйства в Аккайынском районе уделяют большое внимание. Сегодня там действует 9 молочно-товарных ферм, скоро к ним добавятся еще несколько новых. Один из комплексов начали строить в этом году, другой в прошлом.

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, аким Аккайынского района:

— В 2021 году начато строительство молочно-товарной фермы на 600 голов ТОО «Гагарино» в с.Киялы на сумму 3,5 млрд. тенге, с созданием 20 новых рабочих мест за счет собственных и заемных средств. Закуп КРС симментальской породы планируется в Германии.

В декабре 2022 года завершится строительство птицефабрики в селе Аралагаш. Также главы хозяйств и индивидуальные предприниматели планируют приобрести полторы тысячи голов овец. Благодаря новым производствам появляются рабочие места. Всего же в Аккайынском районе в этом году планируют трудоустроить 1263 человека. Что касается развития инфраструктуры в населённых пунктах, то продолжится реализация проекта «Ауыл — ел бесігі».

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, аким Аккайынского района:

— На 2022 год в рамках проекта «Ауыл — ел бесігі» запланирована реализация 2 проектов на сумму 373,5 млн тенге в 2 селах района с численностью населения более 2,5 тыс. человек: капитальный ремонт здания Токушинской средней школы на сумму -144,2 млн тенге, средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Власовке протяженностью 5,4 км на сумму 229,3 млн тенге.

Всего же в текущем году на ремонт районных дорог выделят 560 млн тенге. Эти средства пойдут на то, чтобы привести в порядок подъездные пути к сёлам Дайындык и Ленинское, а также на ремонт внутрипоселковых дорог во Власовке, Аралагаше и Черкасском.

Дарья Пышмынцева