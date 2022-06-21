11 ДТП с участием несовершеннолетних произошло в СКО за 5 месяцев

О правилах безопасности стражи порядка напоминают и юным североказахстанцам. Они провели встречу со школьниками, предупредили их о возможных нестандартных ситуациях, которые могут произойти во время летних каникул. Раздали памятки и провели разъяснительные беседы.

Анжелика Кондракова — учащаяся СШ № 10:

— Я очень хочу поблагодарить людей за то, что вы это организовали. Было очень круто, мне все понравилось. Даже я, которая посещала эту библиотеку достаточное количество раз, очень рада и узнала много нового. Спасибо большое за этот прекрасный опыт. Лекция была очень полезной, актуальной, особенно когда начинается лето, и мы все более подрастаем, становимся более буйными, непоседливыми. Это очень хорошо, что взрослые люди беспокоятся о нас, о нашем здоровье, благополучии. Памятки, которые нам выдали, тоже имеют очень высокую ценность.

Только за 5 месяцев этого года произошло 11 ДТП с участием детей. Погиб 1 несовершеннолетний, 12 получили травмы. Потому этой теме уделили особое внимание. Говорили также о предупреждении детской наркомании, соблюдении мер безопасности на водоёмах, пожарной безопасности, профилактике половой неприкосновенности детей.

Айгуль Каримова — инспектор УМПС ДП СКО:

— Огромная просьба к родителям: обратите внимание на круг общения вашего ребенка, контролируйте возвращение вашего ребенка домой вовремя, не допускайте нахождения вне жилища ребенка в ночное время суток.

Также полицейские просят обратить внимание на предупреждение сезонных краж велосипедов, самокатов и иного имущества и других правонарушений. С начала года на несовершеннолетних завели 21 уголовное дело, к административной ответственности привлекли более 1700 законных представителей.