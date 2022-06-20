Экоакция «чистый город» прошла в Петропавловске

Новости МТРК

17:25 20 Июня 2022

56 мешков с мусором вывезли с берега озера Пёстрого добровольцы во время ежегодной акции «Чистый город». Её организовали волонтёры и активисты молодёжного ресурсного центра. Несмотря на жару, эти юноши и девушки вышли утром на субботник. Любовь к родному краю и забота об экологии для них превыше всего.

ЕВГЕНИЙ СОЛОВЬЁВ, волонтёр:

— Сегодня с утра прошёл экофестиваль по сбору мусора. Чем он отличается от обычного субботника? Здесь мы собираем мусор, здесь мы его разделяем. Сегодня собралось более 50 человек, это добровольные помощники, это студенты колледжей и университетов.

Бутылки, пакеты и другие бытовые отходы накапливаются в огромном количестве и создают большую проблему как для самих отдыхающих, так и для окружающей среды.

МАРЖАН КАСЫМБЕК, сотрудник городского молодёжного ресурсного центра:
— Такие мероприятия проводятся каждую неделю. С открытием купального сезона на пляже стало больше людей, большинство из которых не убирают за собой мусор. Все это печально сказывается на экологичской среде. К примеру, чтобы пластиковая упаковка растворилась сама по себе, требуется 250 лет. Поэтому сегодня мы собираем молодежь и проводим такую акцию.

Чаще всего люди оставляют после себя мусор на пляжах и местах массового отдыха. Горы отходов и зловонье привлекают бездомных животных и крыс. Поэтому активисты призывают население быть аккуратными и убирать за собой. Весь собранный мусор отправят на дальнейшую переработку.

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