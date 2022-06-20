Полицейские СКО задержали 19-летнего «закладчика»

Новости МТРК

17:26 20 Июня 2022

30 апреля по улице Абая полицейские задержали 19-летнего жителя Кызылжарского района. Передвигался наркопреступник на такси. При обыске стражи порядка обнаружили более 63 граммов вещества белого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотиком «скорость». В ходе следственных действий изъято еще 20 граммов аналогичных наркотиков в месте, где ранее сельчанин сделал «закладку». По данному факту ведется досудебное расследование по статье 297ч. 1 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Парню грозит срок от пяти до десяти лет. Всего с начала года полицейские из незаконного оборота изъяли более 18 килограммов наркотических средств.

Гюзель Закария

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