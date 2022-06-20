Почти 100 млрд тенге инвестиций привлекла СКО за 5 месяцев

Новости МТРК

20:23 20 Июня 2022

Почти 100 млрд тенге инвестиций привлекла СКО за 5 месяцев текущего года. Это на 7 % больше аналогичного периода 2021-го. Основная доля — 58% приходится на собственные средства предприятий. В структуре инвестиций почти половина приходится на сельское, лесное и рыбное хозяйство, 19% всех вложений пошли на сферу транспорта и складирования, 14% — на промышленность. Рост наблюдается в 10 районах области и г. Петропавловске. Наиболее высокие темпы в Кызылжарском, Аккайынском, Акжарском районах и в областном центре. Отрицательная динамика сложилась в Мамлютском районе, там уменьшение на 55 %. В аутсайдерах также Жамбылский и Тимирязевский районы.

Айгерим Хамзина

Читайте также

В СКО самая высокая явка избирателей по данным на 12:00
В СКО СТРОИТСЯ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПАМЯТЬ ОБ АЛАШОРДИНЦАХ
Как прошло празднование Дня защиты детей в СКО?
Новости МТРК 31.05.2022
В областном совете ветеранов с Днём защиты детей поздравили юных североказахстанцев
До 5 июня продлится ярмарка белорусской обуви в Петропавловске
Район Шал акына развивается в разных сферах
Кражу табуна лошадей раскрыли полицейские в районе им. Г.Мусрепова
В Петропавловске состоялась диалоговая площадка для работников сферы дошкольного образования
Новости МТРК 08.06.2022
Решающий голос: Президент РК призвал казахстанцев принять участие в референдуме
Какие изменения ждать жителям района им. Г.Мусрепова в 2022-ом?