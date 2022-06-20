Почти 100 млрд тенге инвестиций привлекла СКО за 5 месяцев текущего года. Это на 7 % больше аналогичного периода 2021-го. Основная доля — 58% приходится на собственные средства предприятий. В структуре инвестиций почти половина приходится на сельское, лесное и рыбное хозяйство, 19% всех вложений пошли на сферу транспорта и складирования, 14% — на промышленность. Рост наблюдается в 10 районах области и г. Петропавловске. Наиболее высокие темпы в Кызылжарском, Аккайынском, Акжарском районах и в областном центре. Отрицательная динамика сложилась в Мамлютском районе, там уменьшение на 55 %. В аутсайдерах также Жамбылский и Тимирязевский районы.

Айгерим Хамзина