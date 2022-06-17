Накануне Дня государственного служащего молодые сотрудники приняли присягу

В преддверии Дня государственного служащего в областной библиотеке им. С.Муканова состоялась встреча поколений. Опытные сотрудники делились своими знаниями с молодыми работниками. Мероприятие организовали представители областного департамента Агентства РК по делам государственной службы совместно с аппаратом акима области.

ДИЛЯРА ХАСАНОВА, председатель первичной партийной организации аппарата акима области:

-13,5 лет я была в аппарате акима области. Я хочу сказать, что не любила эту работу, раньше, когда не работала. Пришла в очень хороший коллектив и у нас очень большие задачи. Это очень интересная работа, мы являемся проводниками решений правительства, которые мы передаем, транслируем во все социальные сферы и все, что касается этих вопросов.

25-летняя Гульмайра Каирбекова государственным служащим стала недавно. В отдел финансирования и бухгалтерского учета областного управления сельского хозяйства и земельных отношений девушка перешла из частной компании. Вместе с другим молодым коллегой по цеху Гульмайра приняла присягу государственного служащего.

ГУЛЬМАЙРА КАИРБЕКОВА, главный специалист отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

-Когда я пришла на новое место работы, меня хорошо принял коллектив. Старшие наставники подсказывали, помогали, когда было трудно. Сейчас я влилась в работу и считаю, что у государственных служащих есть много возможностей для карьерного роста.



Тем, кто уже достиг определенных успехов на государственной службе, вручили благодарственные письма.

Дарья Пышмынцева