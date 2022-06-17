В области с начала года по линии нарушений в сфере семейно-бытовых отношений выявлено 1107 административных правонарушений. Одной из жертв бытового насилия стала 32-летняя мама двух несовершеннолетних дочерей. После 16-ти лет брака женщина развелась с мужем. Причина — напряженные отношения. Полицейские предложили ей временно переехать жить в приют. Женщина согласилась и не жалеет: дети продолжили обучение в школе недалеко от Центра временного пребывания, они обеспечены всем необходимым, находятся в благоприятной обстановке, а их мама устроилась на работу.

Я могу одно сказать женщинам, чтобы не боялись, если попадают в такую ситуацию сложную, чтобы обращались в эти центры. Здесь никакого насилия нет, здесь все абсолютно спокойно, намного лучше, чем жить с мужьями-тиранами

Подобные истории — не редкость. При этом определенная часть фактов морального давления и побоев в семейно-бытовой сфере тщательно скрывают сами жертвы. Для выявления таких правонарушений и решения проблем полицейские проводят республиканскую акцию «Нет насилию в семье!».

АСИЯ АБЖАНОВА — старший инспектор УМПС ДП СКО:

— “На территории СКО функционирует Центр временного пребывания и проживания для жертв бытового насилия в рамках государственного социального заказа, рассчитанный на 20 койко-мест. В данном центре предусматривается временное пребывание женщин — жертв бытового насилия и торговли людьми от 2-х до 6-ти часов и проживание сроком до 6 месяцев с оказанием специальных соцуслуг, юридической и психологической помощи”.

Если Вы или Ваши близкие стали жертвами бытового насилия, необходимо обратиться на оперативный канал «102» либо непосредственно в группу по защите женщин от насилия по телефонам: 8 (7152) 49-31-58, 61-25-30. Телефон доверия кризисного центра Центра поддержки женщин: 8 (7152) 46-13-26. Акция «Нет насилию в семье!» продлится до 21 июня.

Диана Салихова