Прошли 450 км верхом: конная экспедиция прибыла в СКО

Почти 400 км пути по степи, лесным массивам и оврагам. Водоёмы приходилось обходить, делая большие круги, говорят конные всадники. Свой маршрут они начали с древнего городища «Бозок» Акмолинской области. Местность с 1250-летней историей расположена на территории столицы. Оттуда они направились к уникальным объектам Зерендинского района. Днём позже дошли до озера Имантау. Предпоследней точкой дальнего маршрута стал мемориальный комплекс батыров. До него участники экспедиции шли 17 часов.

Прочитали аяты из священной книги мусульман, поклонились праху защитников родной земли. Это одна из целей представителей конной экспедиции «At travel». Но, главной они всё же называют популяризацию уникальных объектов и памятников истории нашей страны.



ДИДАР ОРАЛБЕКҰЛЫ, участник клуба «AT TRAVEL», г. Нур-Султан:

— Несмотря на дождь, ветер, сильную жару, мы хотели пройти по следам наших батыров. Прочувствовать их дух, испытать те же чувства. Но, скажу, что это было довольно нелегко. В прошлом году мы прошли тысячу км от «Бозока» до родины Абая — урочища Жидебай. Дорога была трудной, были моменты, когда у нас не было воды».

В эту, самую дальнюю экспедицию, отправились трое из присутствующих здесь всадников. Сергей Корносенков о ней наслышан. Сам он в «At travel» вступил три года назад. Тогда же впервые сел на лошадь. Сейчас на счету Сергея около 5-ти пройденных дальних экспедиций. Не забудет никогда он первую.



СЕРГЕЙ КОРНОСЕНКОВ, участник клуба «AT TRAVEL», г. Нур-Султан:

— Меня взяли в охапку и повезли в Коргалжын из Астаны. Там расстояние было более 200 км. Пока туда ехал, у меня глаза всё больше и больше округлялись. В итоге три дня шли. Это нелегко. На лошади ты увидишь Казахстан таким, каким никогда не увидишь. И это действительно большого стоит. Поэтому я призываю всех включаться в такие настоящие увлечения.



Преподаватели, журналисты, историки. Клуб собрал представителей разных профессий. Всего 10 человек. В каждой точке дальнего маршрута гостей встречали сельские жители. Они накрывали щедрый дастархан, отводили место для небольшого отдыха. Мавзолей Карасай и Агынтаев батыров — не крайняя точка в карте представителей экспедиции. Час привала и снова в путь. Всадники взяли курс на археологический памятник эпохи энеолита — поселение Ботай, которое, кстати, было создано первыми коневодами.

Жанель Бисенбаева