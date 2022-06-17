Медики отмечают профессиональный праздник

Особенный день для работников медицины. Свой профессиональный праздник отмечают врачи, медсестры, акушеры, фельдшеры и даже водители экипажа скорой помощи — все, кто стоит за сохранением жизней и здоровья пациентов. Ведущие специалисты региона белые халаты сменили сегодня на праздничные наряды. Со вступительным словом и поздравлениями выступил глава региона.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Нет на свете профессии, значение которой играет большую роль, чем профессия врача, медсестры и всего медицинского персонала. Ваша профессия — это каждодневный подвиг, требующий высокой компетентности, безграничной доброты, чуткости и милосердия — проявления лучших профессиональных и человеческих качеств.

Поблагодарил глава региона работников медицины и за стойкость во времена, когда на пульт скорой помощи в день поступали до 800 звонков — в момент пика пандемии коронавируса. От официальной подошли и к торжественной части. Глава региона вручил награды заслуженным деятелям медицины. Грамоту «Курмет» получила и Кымбат Калиева.

Кымбат Калиева — акушер-гинеколог Акжарской районной больницы. Работает в должности уже 34 года. Профессию в юности выбирала сама, отошла от семейной традиции — быть учителями. И не пожалела, ведь быть свидетелем рождения новой жизни — неоценимо.

КЫМБАТ КАЛИЕВА, акушер-гинеколог Акжарской районной больницы:

— Когда благополучно ребенок рождается, это радует. Когда родственники радуются, когда папа счастлив и мама — непередаваемые чувства, которые человек испытывает после этого. 03:22 — Были моменты, когда детей называли нашими именами. Есть несколько Кымбат, которые растут сейчас.

Всего на церемонии награждения отметили труд 20 -ти специалистов медицины. Праздничная программа продолжилась выступлениями местных творческих коллективов.

Гюзель Закария