Лучшего менеджера образования выбирают в СКО

Лучшего менеджера образования выбирают в СК. Начался областной этап конкурса, который проводят среди директоров детских садов, школ и колледжей. Жюри оценивает, как организована работа в стенах учреждения, какая в этом заслуга директора, насколько он грамотный менеджер.

РОЗА СӘРКЕН, директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования СКО:

— На районном и городском этапах участвовало около 30 менеджеров, т.е. директоров школ, детских садов, колледжей. А сегодня областной этап. Участвуют 11 участников. Они должны представить себя, свою школу, профессиональный рост и педагогические идеи, которые внедрили в своей работе.

Айгерим Мукашева