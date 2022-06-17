Лучшего менеджера образования выбирают в СКО

Образование

17:27 17 Июня 2022

Лучшего менеджера образования выбирают в СК. Начался областной этап конкурса, который проводят среди директоров детских садов, школ и колледжей. Жюри оценивает, как организована работа в стенах учреждения, какая в этом заслуга директора, насколько он грамотный менеджер.

РОЗА СӘРКЕН, директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования СКО:
— На районном и городском этапах участвовало около 30 менеджеров, т.е. директоров школ, детских садов, колледжей. А сегодня областной этап. Участвуют 11 участников. Они должны представить себя, свою школу, профессиональный рост и педагогические идеи, которые внедрили в своей работе.

Айгерим Мукашева

 

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