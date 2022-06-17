Аллею Славы судей открыли в Петропавловске

Память навечно. Имена судей, сражавшихся на поле боя в годы Великой Отечественной войны, накануне празднования Дня служителей Фемиды закрепили на Аллее Славы. Значимость события отметил и заместитель главы региона Даурен Жандарбек.

ДАУРЕН ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:

— Мы сегодня открываем Аллею памяти судьям СКО в память судьям ВОв. На судей возложена большая ответственность, поскольку общество рассчитывает на утверждение верховенства суда, которые должны воплотить свои обязанности во имя справедливости.

Почтили память погибших минутой молчания, а после приступили к основной части — открытию мемориальной доски.

Родственники погибших и действующие судьи возложили цветы в память о героях священной войны.

В книге увековечены имена 17 судей. Среди них виднеется и имя Калымжана Хабдулина. В 19 лет его призвали на фронт, рассказывает его дочь. Роза Амрина приехала из г.Сергеевки специально на открытие мемориальной доски.

РОЗА АМРИНА, дочь ветерана Великой Отечественной войны К.Хабдулина:

— В армию призвался в 1943 году. Работал в десанте химзащиты под руководством маршала Рокоссовского. Был тяжело ранен осколками. Пролежал в госпитале, вышел оттуда в 1947 году. Закончил годичные курсы и стал юристом. После этого поступил в КазГУ. Работал судьей. Имя моего отца увековечено на мемориальной доске возле здания облсуда, на Аллее Славы, а самое главное — его именем названа улица в Сергеевке. Это улица, на которой прошло мое детсво.

Подготовили для участников мероприятия и праздничную программу. Курсанты Академии Национальной гвардии выступили с показательными выступлениями.

Гюзель Закария