385 млрд тенге освоили в областном бюджете в прошлом году: куда направили средства?

Время подводить итоги. В прошлом году бюджет области составил 385 млрд тенге. 45% от всей суммы направили на развитие социальной сферы, ведь благополучие жителей региона — приоритетная задача, отмечает в своем докладе Наталья Дышкант.

НАТАЛЬЯ ДЫШКАНТ, руководитель управления финансов СКО:

— В 2021-ом году на финансирование сферы социальной защиты населения направлено 3 млрд 943 млн. АСП выплачена 10,3 тыс получателям, из них 6 150 — дети. Гарантированные социальные пакеты выданы 2 596 детей. Специальные социальные услуги в условиях надомного обслуживания 80 гражданам, с жертвам бытового насилия — 20 гражданам.

Входит в процентное соотношение и здравоохранение. Более 10 млрд там потратили на закуп современного оборудования и обновление автопарка. В больницах области появились новые МРТ, КТ, ангиограф, рентген и 30 машин скорой помощи.



НАТАЛЬЯ ДЫШКАНТ, руководитель управления финансов СКО:

— Также в целях обеспечения качества услуг здравоохранения проведен капитальный ремонт 7 объектов здравоохранения на общую сумму 309,2 млн тенге. За 2021-ый оснащенность медицинской техникой увеличилась на 5,7 %.

Следом наиболее ёмкая по затратам — сфера образования. На её развитие выделили почти 103 млрд. Не отстает по сумме и сельское хозяйство. 76 млрд затратили на строительство ферм, откормочных площадок и птицефабрик. Говорили и об инфраструктуре. По словам Натальи Дышкант, в регионе отремонтировали 813 км дорог на сумму 28,3 млрд тенге. Чуть меньше направили на строительство 53 многоэтажных домов.

Гюзель Закария