В районе им. Г. Мусрепова открыли современный участковый пункт полиции

В канун 30-летия казахстанской полиции в селе Ломоносовке района имени Габита Мусрепова открыли участковый пункт полиции, совмещенный со служебным жильем. Ломоносовский сельский округ находится более чем в 300 км от областного центра. В его составе четыре населённых пункта, в которых проживают более 2 тысяч человек. 6 лет на этом участке работает опытный участковый инспектор полиции Азамат Сыздыков. Одну из трудностей в своей службе видит отдалённость населенных пунктов друг от друга.

Азамат Сыздыков — участковый инспектор полиции района им. Габита Мусрепова:

-Изначально я проживал в селе Урожайном, это крайнее село сельского округа, в котором насчитывается четыре села. Сейчас данный участковый пункт, совмещенный с домом, построен в центре Ломоносовского сельского округа. Получается, оперативность, охват других сил повысятся. А ранее мне приходилось добираться из крайнего села до другого населённого пункта, на крайний.

Сельчане положительно оценили переезд своего участкового в новый дом, совмещенный с рабочим помещением.

Камажай Файзулина — жительница с. Ломоносовки, район им. Г. Мусрепова:

— Участковый Азамат хоть и жил в другом поселке, но мы этого не ощущали. Он в любое время дня и ночи приходил к нам на помощь. И у нас не было такого ощущения, что он жил где-то далеко. А то, что открывается УПП, хорошо, и мы очень рады.

Галия Оразалина — жительница с. Ломоносовки, район им. Г. Мусрепова:

— Хороший человек, чуткий, внимательный. А опорный пункт — это замечательно. В любое время можно обратиться, он в центре, это очень хорошо.

В честь открытия участкового пункта для сельчан организовали концерт. Инициатива введения таких пунктов реализуется в рамках принципа «полиция в шаговой доступности» и сервисной модели работы. Присутствие участкового инспектора на работе 24/7, в первую очередь, удобно для самих сельчан. Ломоносовский пункт полиции, совмещенный с жильем, стал пятым в области.

Матвей Колесников