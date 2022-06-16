В литературном клубе «Sana» обсудили вопросы статуса государственного языка

«Тіл тағдыры — ел тағдыры» — под таким названием в библиотеке им. И.Шухова прошло традиционное собрание литературного клуба «Sana». На этот раз обсудили вопросы статуса государственного языка.

МАРАЛ ОСПАНОВА, член литературного клуба «Sana»

— Если не будет языка у народа, то и не будет никакой государственности. Язык — это фундамент любой страны. Без него мы можем стать зависимыми от других. Поэтому мы хотим поговорить об этом, внести ясность в умы молодежи».

Поэтому на встречу пригласили и студентов. Айдана Серикбай — будущий преподаватель казахского языка. Тематика вечера близка к профессии, говорит девушка. Проблема знания государственного языка в стране есть. Признается, такие мероприятия, хоть и небольшие, приведут к результат.

АЙДАНА СЕРИКБАЙ, студентка Kozybayev University:

— Уважать государственный язык и держать его в приоритете — задача молодежи. Я как будущий преподаватель буду стараться прививать любовь к казахскому языку среди детей и подростков. Да, Казахстан — страна многонациональная, поэтому мы должны объяснять ценность государственного языка представителям других народностей, поддерживая хорошие отношения.

Также здесь провели викторину. В ней приняли участие курсанты Академии Национальной гвардии, члены клуба и инициативные горожане.

Гюзель Закария