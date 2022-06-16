Региональная выставка «Агро Кызылжар» прошла в Петропавловске

16 июня в Петропавловске состоялась региональная выставка «Агро Кызылжар». Приняли в ней участие представители компаний, ориентированных на выпуск техники, удобрений и гербицидов, а также сельхозтоваропроизводители. На прошлой неделе в области завершилась посевная кампания.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Благодаря мерам государственной поддержки, самоотверженному труду наших сельхозпроизводителей в оптимальные сроки с соблюдением культуры земледелия было посеяно 4,2 млн га. Этот результат не случаен, вы знаете о том, что сельское хозяйство является основной отраслью развития экономики нашей области. За прошедший год валовая продукция области составила 895 млрд тг. В этом году мы ставим амбициозную задачу достичь 1 трлн тг.

Достичь такого показателя смогут только те аграрии, которые хотят постоянно развиваться. Выставка собрала самых инициативных.

ЛЯЙЛИМ АБДРАХМАНОВА, организатор аграрных выставочных проектов, г.Костанай:

— Тут они все это визуально могут видеть. Ни в интернете, ни по коммерческим предложениям. Они визуально могут прийти, поговорить, прицениться, познакомиться, обговорить, заключить переговоры, обменяться контактами.

Особенно это актуально накануне протравочных работ и уборочной кампании. Во время посевной многие североказахстанские аграрии оценили преимущества немецкой техники CLAAS, собранной в Петропавловске. Напомню, в прошлом году местное предприятие выпустило 92 комбайна. За полгода 2022-го к ним добавились свыше 60 тракторов.

СЕРИК ИСМУКАНОВ, региональный представитель компании «CT Agro»:

— Если мы привозим машины из зарубежа, нашим сельзохпотребителям приходилось уплачивать отдельно импортную пошлину и утилизационный сбор. А в случае с зерноуборочным комбайном еще и на входе появился НДС. В случае приобретения этой же продукции, сделанной в Казахстане, у покупателей отпадает потребность уплачивать эти сборы. Таким образом, машина обходится ровно по заводской цене.

Ранее такие выставки прошли в Кокшетау и Костанае.

Дарья Пышмынцева