«Работа должна кипеть!»: аким СКО о строительстве

Итоги работы за 5 месяцев подвели в областном акимате. Хорошие показатели в производстве молока, благодаря 22 построенным фермам. За последние 5 лет в регионе на треть выросло производство этого продукта. В 2021 году СКО организованные хозяйства дали 227 тысяч тонн молока.

КУАНЫШБЕК КАЛИЖАНОВ, руководитель управления экономики СКО:

— Наиболее высокие темпы по производству молока в Аккайынском (110,7%), Шал акына (106,9%), имени Г.Мусрепова (106,3%). В то же время допущено снижение в Тайыншинском районе на — 4,1%.

Там на одном из молочных предприятий, чтобы расплатиться с долгами, продали скот. Это недопустимо, отметил аким области. Районный акимат должен был помочь найти иной выход из сложной ситуации. Это недоработка главы тайыншинцев. Снижение по молоку на 6% отмечается также в Мамлютском районе. Слабо идёт работу по строительству молочных ферм. 1 или 2 комплекса на весь район — это слабый показатель работы.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Вот в такие сложные годы, каким был 2021 и 2022 из-за погодных условий, помогало животноводство. Мясо и молоко. Это всегда было за всю историю с/х и есть сейчас. Мы на правильном пути.

Не должно быть проблем и с мясом птицы. Осенью запустят 2 птицефабрики, ещё одну мощностью 10 тысяч тонн мяса в год начали строить в этом году. В общем они закроют потребность североказахстанцев в бройлерах и ещё останется на экспорт. Стали вдвое больше выпускать яиц, докладывает аким области. Но показатель 2020 года, то есть до «атаки» птичьим гриппом, мы до сих пор не достигли. Напомню, опасный вирус тогда уничтожил поголовье 3 крупных птицефабрик области. Что касается промышленности, заводы региона за 5 месяцев выпустили продукции на 170 млрд тенге.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Трансформаторы начали продавать. В этом году заводом стоит задача произвести до 4 тысяч трансформаторов на сумму 4 млрд тенге. Хочу отметить работу завода по выпуску термосов «Cool Infinity». В этом году произведено 79 вагонов на 3 млрд тенге.

В числе покупателей и завод «Маслодел», который заказал 130 петропавловских термовагонов для перевозки продуктов. Часть уже поставлена на завод. К слову, о «Маслоделе», он стал причиной снижения производства в районе имени Г.Мусрепова, из-за планового ремонта.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким района им. Г.Мусрепова:

— «Маслодел» первые 2 месяца не работал, стоял на ремонте. Сейчас он работает и выходит на полную мощность. 320 тысяч тонн они производят при проектной мощности 400 тысяч тонн. Рынок сбыта ранее был Китай. Сейчас Китай приостановил. У нас идёт переориентация на Европу.

Заключили договоры с Латвией и Эстонией на поставку продукции. А по инвестициям областной показатель подвели Жамбылский и Мамлютский районы.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В Мамлютском районе ситуация вообще не удовлетворительная. Частных инвестиций произведено в 2 раза меньше, чем в прошлом году. Лукин, там вообще значит не работаете.

— Делаю замечание Мамлютскому району, потому что Вы по многим позициям сегодня в «красной» зоне.

Отличился не лучшим образом Мамлютский район и в строительстве.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Например, по капитальному ремонту ДК села Мингесер с 27 января текущего года до сих пор не заключен договор с подрядчиком. Уже почти полгода прошло. Объект профинансирован, конкурс проведён, подрядчика определили. Чего ещё надо? Завтра опять начнётся осень. Уже «макушка» лета. Вовсю работа должна кипеть.

АЙГЕРИМ МУКАШЕВА, корреспондент:

— В области сейчас 14 таких проектов, на которые выделили деньги, но работы до сих пор не идут из-за нерасторопности районных акимов. Не решить вопрос за 4 месяца — это действительно показатель… По вводу жилья в аутсайдерах оказались Тимирязевский район и снова Мамлютский. За час заседания акимата название этого района звучало куда чаще других, но очень редко с положительной стороны.

А спасатели раскритиковали работу районных и городского акиматов по недопущению гибели людей на воде. Они должны были организовать дежурство мобильных спасательных постов на диких пляжах. Акимы сельских округов знают эти места, но ничего не предпринимают.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Как показывает ежегодная практика, с наступлением жаркой погоды растёт число травмированных и погибших на водоемах. Только за последние 9 лет в области утонули 211 человек (33 детей). За этот же период удалось спасти более 250 человек. Все случаи гибели людей на воде зарегистрированы в местах, где население традиционно купается, но, которые являются запрещенными.

Аким области поручил департаменту полиции помочь спасателям организовать дежурство на запрещённых для купания местах. К слову, в прошлом году 830 североказахстанцев получили за это штраф.

Айгерим Мукашева