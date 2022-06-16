Безопасно ли купание на водоёмах региона? На этот вопрос ответили в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля. По словам специалистов, купальный сезон для североказахстанцев пройдет спокойно. Отобрали в управлении на анализ 12 проб воды из реки Есиль и озера Пёстрого, а ещё 10 проб почвы. Ведут исследования с 25- го мая. Проверяли по следующим показателям.

АЙЖАН ТУРСАНОВА, главный специалист управления санитарно-эпидемиологического контроля г. Петропавловска:

— На санитарно-химические показатели, бактериологические, паразитологические, радиологические. В ходе исследования нестандартных проб не обнаружено.

Гюзель Закария