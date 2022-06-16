Безопасно ли купание на водоёмах региона?

Новости МТРК

20:21 16 Июня 2022

Безопасно ли купание на водоёмах региона? На этот вопрос ответили в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля. По словам специалистов, купальный сезон для североказахстанцев пройдет спокойно. Отобрали в управлении на анализ 12 проб воды из реки Есиль и озера Пёстрого, а ещё 10 проб почвы. Ведут исследования с 25- го мая. Проверяли по следующим показателям.

АЙЖАН ТУРСАНОВА, главный специалист управления санитарно-эпидемиологического контроля г. Петропавловска:
— На санитарно-химические показатели, бактериологические, паразитологические, радиологические. В ходе исследования нестандартных проб не обнаружено.

Гюзель Закария

Читайте также

Студенты Kozybayev University готовятся к предстоящему референдуму
Объем ипотечных кредитов в Казахстане за год вырос на 1 трлн тенге
А. Загипар презентовал свою первую книгу
В канун дня защиты в областном центре крови проведут акцию
Ветераны полиции СКО рассказали о работе криминалистов в 90-х молодым сотрудникам
Санитарные врачи рассказали о проверках детских игрушек
Волонтеры местного филиала РОО «Әділдік Жолы» следят за сдачей ЕНТ
Более 3 тысяч нарушений скоростного режима выявили в СК
Как будут оценивать качество дорог для рейтинга акимов в Казахстане
Выпускники каких специальностей легко находят работу?
Новости МТРК 02.06.2022
Областные соревнования среди юных спасателей