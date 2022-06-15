Жизнь длиною в век: Со 100-летним юбилеем поздравили Почётного гражданина СКО Сергея Преснякова

Цветы, искренние и тёплые пожелания принимает сегодня Почётный гражданин СКО Сергей Пресняков. Государственный и общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, полковник запаса и краевед. Биография Сергея Михайловича не поместится даже в несколько газетных листов. А началось всё с профессии экономиста-плановика на станции «Петропавловск» Омской железной дороги. Проработал он там недолго, началась война. 19-летним юношей он сражался в боях под Москвой, на Западном и Северо-Западном фронтах. Его непростой жизненный путь отметил в своём поздравительном письме Президент страны Касым-Жомарт Токаев.



КУМАР АКСАКАЛОВ, аким СКО:

— «Имя Сергея Михайловича уже вписано золотыми буквами в историю СКО. И сегодня, дорогой Сергей Михайлович, глава государства направил Вам с благодарностью поздравление, которое я хочу Вам зачитать и вручить. Вы с честью прошли суровые испытания ВОв, проявили на полях сражения волю и мужество. Последующие годы Вы посвятили партийно-организационным работам. Высокой оценки заслуживает и Ваша многолетняя исследовательская работа в области краеведения».

Работать в этой сфере Сергей Михайлович начал уже после выхода на заслуженный отдых. Пять лет он преподавал в Петропавловском педагогическом институте историю родного края. Кроме того, ветеран организовал первую учредительную конференцию областной ветеранской организации. Там его избрали её председателем, рассказывает Ескендир Елеусизов.



ЕСКЕНДИР ЕЛЕУСИЗОВ, председатель областного совета ветеранов:

— «Мне бы хотелось подчеркнуть замечательные моральные качества Сергея Михайловича — его неутомимость и неисчерпаемый энтузиазм. Далеко не каждому руководителю хватает сегодня этих качеств. Неудивительно, что ему удалось сохранить бодрость духа и оптимизм».

За весомый вклад в развитие ветеранского движения Сергея Михайловича занесли в Книгу Почёта Центрального Совета республиканского общественного объединения.

На торжественную встречу пришла и дочь Сергея Михайловича Елена. Она рассказала присутствующим о качествах отца. Он научил её любить книги, музыку и правильно говорить. Всё это отложились в тёплых воспоминаниях из детства, говорит Елена.



ЕЛЕНА ПРЕСНЯКОВА, дочь Сергея Преснякова:

— «Он много работал, много учился. Но, тем не менее всегда находилось время для семьи, для его детей. Он научил нас многому. Но, в любом случае, для нас образ отца — это картины, написанные им, которая висела в нашей детской комнате, это его поделки из гипса и дерева. Это его походы с нами на каток, на лыжах, он сам нам построил горку».

Поздравить юбиляра пришли и те, кто бок о бок трудился вместе с ним. Тёплым поздравлениям Сергей Михайлович искреннее рад.



СЕРГЕЙ ПРЕСНЯКОВ, Почётный гражданин СКО:

— «Родная моя область составляет большую часть моей жизни. Ближе, роднее, дороже для меня ничего нет. Я об этом помнил, об этом знал. Я это чувствовал. В молодости, когда сражался против фашизма за счастье и благополучие народа. Для этого я и шёл и был готов пойти на смерть.»

Напомним, Сергей Пресняков — автор и соавтор более 10 книг. За свой многолетний труд он удостоен различных наград.

Жанель Бисенбаева