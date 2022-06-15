«Экспертиза прошла. Не знаю, как»: подрядчик о ремонте на улице Букетова

Участок Букетова, который ремонтируют 2-ой год. На встрече с акимом области подрядчик обещал, что 15 июня ремонт завершат. Но, как видите, этого не произошло. Мы выяснили, кто виноват в затянувшемся ремонте и неудобствах горожан. Начнём с начала, то есть с прошлого года. Алматинская компания «Arch Stroy Invest» выиграла тендер на ремонт улицы Букетова. Должны были положить железобетонную трубу для ливневой канализации открытым способом, то есть разрыть всю дорогу, положить большую трубу и закопать. Так прописано в проекте. Но, на месте городской акимат попросил переделать. Асфальт не рыть, а обойтись методом прокола. Правда тогда и трубу придётся поменять. Большую железобетонную проколом не протолкнуть, нужна труба пластиковая. С этого совместного решения горакимата и подрядчика и начались все проблемы.

МЕДЕТ ОМАРХАНОВ, заместитель директора ТОО «Arch Stroy Invest», г.Алматы:

— Замакима города Хабибулин в самом начале был, когда мы только пришли на работу, он пришёл, собрание было. Мы согласились. Начали в прошлом году пластиком закладывать. Здесь мы воткнулись в коммуникацию. «Казахтелеком» кабель, который не был заложен в проекте, труба водопровода. Мы копали, искали. Это не наша работа. До нас проект же должен экспертизу проходить. Экспертизу она прошла, не знаю как.

Коммунальщики, чьи трубы и кабеля там проходят, работы запретили. Из-за этого прошлым летом техника стояла без движения, улицу перекрыли, подрядчик ждал разрешения на работу. Так и лето прошло. А подрядчик получил штраф за простой и отставание от графика.

АЙГЕРИМ МУКАШЕВА, корреспондент:

— Заместитель директора подрядной организации говорит, если бы проект не меняли, ремонт сделали бы максимум за 2 месяца и ещё в прошлом году. Но городской акимат, по словам подрядчика, попросил не разрушать асфальт. Наверное, хотели как лучше, но получилось… получилось, что улицу Букетова перекрывают второе лето подряд.

Но были веские причины переделать проект, говорит замакима города Аскар Хабибулин.

АСКАР ХАБИБУЛИН, заместитель акима г.Петропавловска:

— Если проходить открытым способом, то восстановление данного асфальтного покрытия занимает большой период. И второй момент — провалы, т.е. через год на всей улице Букетова были бы провалы.

В итоге улицу всё равно раскопали, только на год позже. Подрядчик, горакимат и проектировщик считают, идея не раскапывать улицу, а поменять трубу методом прокола удалась бы. Если бы не коммунальные службы.

АСКАР ХАБИБУЛИН, заместитель акима г.Петропавловска:

— Согласование со всеми службами проходил данный проект. Службы видели, что данный проект разрабатывается и необходимо сделать заключение. Заключение от всех служб получено. То есть не все достоверно указали наличие своих сетей на данном участке.

Подрядчик и замакима города сказали, что ремонт завершат до конца июня. Работы осталось немного. Самое время для депутатского контроля.

ЮРИЙ БАЦАНОВ, депутат городского маслихата:

— Мы вот только сегодня выехали в первый раз. Сейчас мы этот вопрос возьмём на контроль. Будем за этим следить. Я думаю, что в ближайшее время мы встретимся по этому вопросу с отделом ЖКХ.

— А вы не поздно встречаетесь? — Ну может и поздно. Да, конечно, может это и наша недоработка.

С прошлого года петропавловцы жалуются на перекрытый участок, страдают объекты бизнеса, которые каждый день теряют клиентов. И такая картина сейчас не только на Букетова. Куда не поверни, дорога перекрыта, поедешь в объезд, а там пробки, говорит водитель Максим Полсычёв. Его трудовой стаж 13 лет. Отмечает, такого безобразия на дорогах ещё не было.

МАКСИМ ПОЛСЫЧЁВ, водитель:

— По ночам не видел, что где-то работали. Просто перекрыта улица и всё. Ночью никакой работы не ведётся. Можно было бы частями перекрывать, но они перекрыли весь город. Раньше «Тайга» стояла по Жабаева. Сейчас всё стоит. Люди ездят агрессивно, все торопятся.

В городском акимате просят отнестись к ситуации с понимаем. Аскар Хабибулин отметил, лето в СК короткое, и все ремонтные работы нужно уместить в этот период. А перенести на следующий год — риск. Деньги уже выделены. Сейчас они есть. А будут ли в следующем году — вопрос.

Айгерим Мукашева