«Величие таланта»: книжная выставка, посвящённая 125-летию М. Ауэзова и 150-летию А. Байтурсынова

125 лет в этом году исполняется со дня рождения выдающегося казахского писателя М. Ауэзова. Его творческий багаж насчитывает десятки повестей, рассказов и пьес. С самыми известными из них можно ознакомиться на выставке в областной детско-юношеской библиотеке им. Г.Мусрепова. Узнать, как создавались произведения, как жили наши земляки столетие назад.

ОЛЬГА ДУМА, руководитель отдела областной детско-юношеской библиотеки имени Г. Мусрепова:

— Представлен ряд художественных произведений. Это, конечно же, многотомник «Путь Абая». Также его эпопея, которую он посвятил своим современникам. Написана была уже в последние годы жизни «Племя молодое».

На соседней полке в ряд стоят произведения и другого известного писателя, просветителя, политического деятеля — Ахмета Байтурсынова. В этом году у талантлового земляка тоже юбилей — 150 лет.

КУРАЛАЙ БАЗАРБЕКОВА, сотрудник областной детско-юношеской библиотеки имени Г. Мусрепова:

— А.Батурсынов сделал большой вклад в историю страны. Он был учёным-лингвистом, литературоведом, тюркологом, поэтом и переводчиком. Он прошёл тяжелые испытания, отстаивая национальные интересы и мечты своих земляков. Здесь можно ознакомиться с его биографией и самыми знаменитыми произведениями.

Выставка будет открыта все лето. А в сентябре библиотека готовит много мероприятий, посвященных этим известным личностям.

Диана Салихова