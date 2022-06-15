В летних оздоровительных лагерях готовятся к заезду детей

17 июня в детский оздоровительный лагерь «Березка» заедут первые посетители. На день позже свои двери для ребят откроет лагерь «Достык». К приезду маленьких гостей подготовили корпуса, в них провели текущий ремонт, обновили обои. Столовые в обоих лагерях тоже привели в порядок. Подготовка детских оздоровительных лагерей началась задолго до начала продажи путёвок.

ЕВГЕНИЙ ДУЛОВ, директор ТОО «Nomad’s travel»:

— Подняли стоимость путевки до 42 тысяч для физических лиц, кому родители покупают, сделали скидку по профсоюзам, сделали им до 40 тысяч, потому что их очень много. 2:02 Малообеспеченным детям оплачивает отдел образования г.Петропавловска. Их около 500 человек. И те, кто заезжают бесплатно, это наша спонсорская помощь для них. Это около 30-40 детей. В основном это спортсмены.

Евгений Дулов объяснил, что стоимость путёвок выросла из-за цен на продукты, строительные материалы, коммунальные услуги. Путевки также стали дороже из-за поднятия заработной платы работникам оздоровительных лагерей. Старший воспитатель Юлия Евсеева рассказала, что педагогический состав каждый год подбирается очень тщательно.

ЮЛИЯ ЕВСЕЕВА, старший воспитатель детского оздоровительного лагеря «Берёзка»:

— У нас в отрядах работают постоянно с детьми один воспитатель и один вожатый. Кроме этого у нас есть хореограф, музыкальный руководитель, который с ними разучивает песни, инструктор по спорту и психолог. С детьми будут работать профессиональные педагоги в качестве воспитателей и в качестве вожатых. Мы в этом году набрали студентов педагогических специальностей. Кроме мероприятий мы запланировали проведение кружковой работы и спортивных секций. Кроме этого к нам часто приезжают охотно гости. В этот раз к нам приедут работники ДЧС, департамента по противодействию коррупции, а также очень много подростковых и клубных объединений.

В течение 4 сезонов в детских оздоровительных лагерях «Березка» и «Достык» отдохнут около 2 тысяч детей. Все мероприятия для ребят будут проходить на открытом воздухе. За здоровьем мальчишек и девчонок будут следить два медика, а за безопасностью ювенальные полицейские.

Дарья Пышмынцева