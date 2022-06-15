Расширенное заседание научно-экспертной группы АНК провели в СКО

Справедливость, преемственность и прогресс. На этих трёх принципах должен строиться Новый Казахстан, говорят представители научно-экспертной группы АНК. Сегодня они в национальном центре «Орлеу» провели расширенное заседание. Рассказали они здесь и о методах предупреждения появления конфликтов на межконфессиональной и межэтнической основе.



БОЛАТ БАЗАРБАЕВ, руководитель отдела анализа и мониторинга межэтнических отношений КГУ «Коғамдык келесім» :

— Одним из приоритетов работы НЭГ является научное и экспертное осмысление межэтнических вопросов, вопросов обеспечения мира и согласия. В этой связи в НЭГ проводится ряд мероприятий. В прошлом году была издана книга, посвящённая 30-летию Независимости. 01.23 Затем в прошлом году был проведён конкурс проектов молодых учёных.

В этом году презентуют монографию «Религиозный синкретизм казахов в философско-культурологическом контексте». Весомое название несёт в себе ценный 10-летний труд. Его автор — заместитель председателя научно-экспертной группы АНК Сауле Сулейменова. Еще в 2020-ом году монографию религиовед написала на основе своей диссертации.



САУЛЕ СУЛЕЙМЕНОВА, заместитель председателя научно-экспертной группы АНК СКО:

— В монографии рассматривается эволюция религиозных верований казахов. Я думаю, это будет интересно, как для простого человека обывателя, так и для учёных. Потому что здесь рассматриваются древние времена, когда ещё были протоказахи. Мы рассматриваем религиозные верования в сознании казахов.

В работе заседания приняли участие более 200 слушателей. Онлайн подключились районные представители учебных заведений, председатели совета матерей, медиаторы и активисты.

Жанель Бисенбаева