Спасатели напоминают о правилах безопасности в пожароопасный период

С начала года в области произошло более 300 пожаров, в огне погибли 28 человек. 77% всех возгораний приходится на жилой сектор. Причинами такой печальной статистики являются нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнём. В ДЧС напоминают об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности и настоятельно рекомендуют не выжигать сухую траву, не бросать в лесу горящие спички, окурки, стеклянную тару, не разжигать огонь в пожароопасных местах, покидая место отдыха, убедиться в его безопасности.

АСЛАН АХМЕТЖАНОВ — начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО :

— В профилактических целях на всей территории области проводятся противопожарные мероприятия по устройству минерализованных полос вдоль лесных массивов и дорог. На сегодня выполнены полосы на расстоянии 1600 км, работа в данном направлении продолжается. Все сведения о зарегистрированных фактах пожаров берутся на строгий учёт, виновные лица привлекаются к установленной законом ответственности. К ней привлечено 109 лиц. Ежегодно основные пики пожаров приходятся на период проведения весенних и осенних полевых работ, а также сохраняются на протяжении всего пожароопасного периода.