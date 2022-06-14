Сделано в ЕС 164/3: осуждённые учреждения производят курт

Вкусно, натурально, а главное — полезно. В учреждении ЕС 164/3 наладили производство курта. Готовить высушенные кисломолочные шарики здесь начали несколько месяцев назад.

Рабочий день у Армана Мункебаева начинается с 8-ми утра. Осуждённый пропускает через мясорубку творог. Его,кстати, привозят сюда уже в готовом виде. После в эту массу добавляют молоко, соль и сливочное масло. Затем готовый продукт формируют в виде кружочков. Похожий, но более традиционный метод изготовления курта Арман видел в детстве. Он частенько наблюдал, как сухой кисломолочный продукт готовила его бабушка.



АРМАН МУНКЕБАЕВ, осуждённый учреждения ЕС 164/3:

— Как открылся цех, я обратился в отдел труда. Вот они мне предложили сюда устроиться. Два месяца уже работаю.

Заработанные 60 тысяч тенге Арман отправляет родным в Костанайскую область. Всего здесь трудоустроены 5 человек. В день они производят по 12-15 килограммов готового продукта, это около тысячи упаковок. Расфасованный курт реализуют в торговых точках областного центра.

А в цехе по соседству готовят хлеб. Свежие булки партиями отправляют в женскую колонию и следственный изолятор. В день здесь изготавливают по 1200 буханок. Работают 9 человек. Среди них и Александр Ананьев.



АЛЕКСАНДР АНАНЬЕВ, осуждённый учреждения ЕС 164/3:

— Работает одна смена с 06 утра до 14:00. Вторая с 14:00 до 22:00. 01.15 Работаю я здесь полгода. Заработная плата у меня 28 тысяч в месяц. Жене отправляю. Жена и двое детей дома.

Изготавливают конные упряжи, мебель, беседки. Всего на базе учреждения функционируют 3 ТОО и 4 ИП.



БАУРЖАН РУСТЕМОВ, начальник отделения организации труда осуждённых учреждения ЕС 164/3:

— Каждый осуждённый проходит медкомиссию. Сдаются анализы соответствующие по требованию саннорм. Далее ИП закупают им санкнижки. Проставили все печати и трудоустроили. На данном этапе все помещения саннормам соответствуют.

Всего в учреждении сегодня трудоустроен 141 осуждённый.

Жанель Бисенбаева