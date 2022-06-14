Район Шал акына развивается в разных сферах

В 2021-м бюджет района Шал акына по сравнению с предыдущим годом увеличился в несколько раз и составил 7,8 млрд тенге. Глава района Рахат Смагулов отметил, что благодаря такой финансовой поддержке значительно улучшилось качество реализации государственных программ и благосостояние сельчан.

РАХАТ СМАГУЛОВ, аким района Шал акына:

-Значительно выросли налоговые поступления, прирост в местный бюджет за 2021 год составил 52%, поступило налоговых платежей на 190 млн тенге больше, чем в 2020 году. Среднемесячная заработная плата повысилась на 27%.

В прошлом году в районе Шал акына появились новые предприятия. В Сергеевке открылся колбасный цех, который будет давать 100 тонн готовой продукции ежегодно. В сёлах Крещенке и Кривощеково ввели в эксплуатацию новые элеваторы. В 2022 году реализуют 5 новых проектов на 5 млрд тенге.

РАХАТ СМАГУЛОВ, аким района Шал акына:

-ТОО «ZHA-GROUP LTD» приступило к строительству современной молочно-товарной фермы. ТОО «Гермес Агро» в с.Мерген завершило строительство зерноочистительного сушильного комплекса. Завершаются два проекта в ТОО «Асыл Логистикс». Это строительство двух элеваторов в селах Сухорабовке и Афанасьевке производительностью 10 тыс в год каждый, на общую сумму около 2 млрд тенге. ТОО «Алтын Астык KZ» завершает строительство ХПП в селе Ступинке емкостью 6 тыс тонн на сумму 50 млн тенге.

Улучшают в районе и инфаструктуру. В прошлом году отремонтировали 170 км автомобильных дорог. В 2022-м аналогичные работы продолжат. Водоснабжение сел в районе Шал акына тоже постепенно становится лучше. Планируется, что в ближайшие два года вода в домах появится в 14 населенных пунктах. Развивается в районе и сфера строительства. В прошлом году в Сергеевке восстановили 46-квартирный дом, который пустовал больше 20 лет. Кроме того, в 2021-м в районном центре началось строительство 27-квартирного жилого дома для местных очередников. Новоселье они отметят в конце года.

Дарья Пышмынцева