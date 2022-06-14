Новую птицефабрику строят в Петропавловске

В Петропавловске приступили к возведению новой птицефабрики с производственной мощностью 10 тысяч тонн мяса птицы в год. Площадку посетил аким области Кумар Аксакалов и проинспектировал проводимые работы. Площадь будущей птицефермы составляет почти 25 гектаров. Идея открыть производство куриного мяса появилась у предпринимателя Игоря Тищенко еще два года назад, но, приступить к реализации проекта тогда помешала пандемия. Сейчас строительство идет полным ходом.

ИГОРЬ ТИЩЕНКО, учредитель ТОО «Петропавловский бройлер» :

— «Планируем построить за два года — в этом и следующем. Здесь 24 бройлерных корпуса, инкубаторы будут. Полностью вся инфраструктура. У нас в Казахстане сегодня дефицит мяса бройлеров, поэтому будем стараться закрывать собственным производством. В нашей области тем более корма, это большие преимущества».

Общая стоимость проекта — 2,5 млрд тенге. Реализацию мяса птицы планируют только по Казахстану. К слову, проблем с поставками строительных материалов нет, но, самостоятельно провести инфраструктуру к зданию для предпринимателя будет накладно.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— «Готовьте проект, мы поможем по инфраструктуре. Таким образом, у нас три птицефабрики. Сейчас работает одна фабрика мощностью 2,5 тыс тонн мяса в год. Потребность нашей области — 8,5 тыс тонн. К осени мы запустим две фабрики в Аралагаше и Новокаменке. Там будут производить 6 тыс тонн мяса, Ваша — 10 тысяч тонн. Плюс еще две, итого порядка 18 тыс тонн мяса бройлера будет производиться.

Первых цыплят планируют завезти осенью. На полную мощность выйдут только в следующем году. Это поможет создать почти сотню новых постоянных рабочих мест.

Анна Потеряева