Как защитить ребёнка от выпадения из окна? Об этом говорили на брифинге в ДЧС. За последние два года трагических случаев в регионе не зарегистрировано. Последний был в августе 2020-го в Айыртауском районе. Тогда из окна квартиры пятиэтажного дома, облокотившись на москитную сетку, выпал трёхгодовалый ребенок, от полученных травм он скончался. Спасатели напоминают, что москитные сетки не способны выдержать вес ребёнка, и рекомендуют устанавливать на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом.

Ернар Рустем — главный специалист отдела предупреждения ЧС ДЧС СКО:

— Как показывает статистика, большинство случаев падения детей из окон многоквартирных домов происходит по причине оставления детей без присмотра родителей и невнимательного отношения взрослых, находящихся рядом. ДЧС настоятельно рекомендует принять следующие меры для защиты детей: не оставлять окна открытыми, если дома ребёнок, не использовать защитные сетки без соответствующей защиты окна, не оставлять без присмотра ребенка, особенно играющего возле окон, не ставить мебель рядом с окнами, преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими.