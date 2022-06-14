Готовь дрова летом!

АЙГЕРИМ МУКАШЕВА, корреспондент:

— Этот лес уже не спасти! Позади меня валят деревья, почва которых заболотилась. На вид они может и выглядят здоровыми, на самом деле — внутри давно сгнили. Такие только на дрова.

С высоты птичьего полёта видно, весь лесной массив вымок. Чтобы белоствольные не пропали понапрасну, лесное хозяйство заготавливает дрова для сельчан. Здесь под топор идёт топливо для жителей Налобинского сельского округа Кызылжарского района.

Лесхоз «Соколовское» заготовит в этом году 95 тысяч кубометров древесины. 70% уже спилили и продали населению. В этом году ценник не изменился — 2 тысячи тенге за куб. Можно приехать со своей пилой и самому заготовить дрова либо воспользоваться услугами лесорубов. Всего в Налобинском лесничестве больше 11 тысяч га земель. Помимо дров для населения здесь заготавливают и древесину.

ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ, заместитель директора КГУ «Лесное хозяйство «Соколовское»:

— Это зелёные главные рубки. Там идёт деловая древесина. Также может население его выписать в том объёме, в котором им нужно для дома, для строительства. Это здоровый зелёный лес. Цена варьируется, зависит от того, сколько кубов крупного леса, сколько среднего и мелкого.

Купить можно и валежник. Кубометр березового обойдётся в 155 тенге, а сосновый стоит 200. Всего в СК в этом году лесхозы заготовят около 350 кубометров дров для населения.

Айгерим Мукашева