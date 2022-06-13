В районе Шал акына прошли мероприятия в честь Года детей

В селе Городецком района Шал акына перед Домом культуры собралось много мальчишек и девчонок. Ребята с нетерпением ждут артистов областного театра кукол, которые приехали к ним из Петропавловска.

Через некоторое время началось долгожданное представление. Артисты приехали в гости к юным североказахстанцам, чтобы показать спектакль «Енот-антисоветчик». В сказке главный герой раздавал советы лесным зверям. Но, вместо того, чтобы говорить им правду, обманывал их.

Аплодисменты, улыбки, восторг. Сельским ребятам очень понравился спектакль. Артисты областного театра кукол подготовили для них еще игры и творческие задания. Самые активные получили подарки.

БЛИЦ:

182:42 Мы все вместе игрались. Я участвовала в конкурсе и получила приз пластилин.

185 00:11 Мне понравились персонажи. Это лисичка, собачка и бычок.

Затем артисты театра посетили село Аканбарак. Здесь на центральной площади собралось много людей, которые пришли на концерт, приуроченный к Году детей.

РАХАТ СМАГУЛОВ, аким района Шал акына

-Сейчас государство уделяет огромное внимание детям, проводятся различные конкурсы, проекты, акции, туристические слеты, программы, направленные на комплексное развитие детей и молодежи. На эти цели государством выделяются большие финансовые ресурсы. На ближайшие три года по нашему району в рамках проекта «Ауыл ел бесігі «запланированы ремонты 14 объектов образования. По линии партии «AMANAT» предполагается обновление компьютерного парка. Также выделены средства на приобретение новых кабинетов, на обновление школьной мебели, на приобретение учебников и художественной литературы.

Порадовать сельчан приехали артисты областной филармонии. К сожалению, из-за погодных условий концерт длился недолго.

Дарья Пышмынцева