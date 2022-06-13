Полицейские призывают водителей 2-х колёсного транспорта к безопасности на дорогах

В Петропавловске с начала мото-велосезона на канал «102» поступило почти 300 сообщений по фактам различных ДТП. В том числе — 6 ДТП с участием мототранспорта, столько же — наездов на велосипедистов, 8 ДТП с участием пешеходов. С наступлением лета, когда на дорогах не только значительно увеличился автотрафик, появилось много мотоциклов, скутеров, велосипедов, самокатов, а также юных пешеходов — вероятность аварий возрастает.

На встрече с руководителями городских мотоклубов полицейские призвали не только строго соблюдать все Правила дорожного движения, но и своим примером демонстрировать начинающим водителям культуру вождения. К слову, опытные байкеры с пониманием относятся ко всем подобным требованиям, чего не скажешь о некоторых начинающих водителях двухколесного транспорта, порой легкомысленно относящихся к собственной безопасности и окружающих.

Анна Потеряева