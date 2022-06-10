Жительница Петропавловска с семьей осталась без дома после пожара

С середины апреля жизнь Екатерины Карташовой, ее детей и супруга разделилась на «до» и «после». Жительница Петропавловска вместе с семьей осталась без жилья из-за пожара.

ЕКАТЕРИНА КАРТАШОВА, жительница г.Петропавловска:

— Мы лежали с дочкой в больнице, муж был на работе, сын был у бабушки. Мы с дочерью ехали домой, возгорание прошло в 11 часов. Подожгли камыш за 3-4 улицы наверное, наш дом полностью сгорел.

Екатерина стоит в очереди на собственные квадратные метры в городском акимате. Горожанка не раз представляла, как отпразднует с близкими новоселье. После того, как съемный дом сгорел, ее самой большой мечтой стала возможность получить временное жилье.

ЕКАТЕРИНА КАРТАШОВА, жительница г.Петропавловска:

— Я пошла в акимат, написала заявление. Когда у меня приняли заявление, сказали, что сегодня будет комиссия, но, подпишет ли начальник ваше заявление для неё или нет. Прихожу через два дня, сказала, что хочу узнать насчет комиссии, мне не подписали заявление, комиссия переносится на май месяц. Раза три, наверное, она переносилась.

В середине мая женщина узнала, что временное жилье её семье не предоставят. Специалист городского акимата ответил Екатерине следующее.

ЕКАТЕРИНА КАРТАШОВА, жительница г.Петропавловска:

— Таких как Вы 15 тысяч человек стоит, что Вы все ходите сюда, что Вам акимат сделает, сказал, идите и снимайте. Двое детей несовершеннолетних, документы у нас сгорели, какие дома были, у нас кредиты, не на что нам снять. Куда не звонишь, с маленькими детьми не берут, берут семейных, а куда детей девать.

После пожара женщина с семьей живет у знакомых в доме барачного типа. Быт в нем делят две семьи, в каждой по несколько детей. Екатерина Карташова в отчаянии и не знает, что ей делать. После того, как она получила отказ в городском акимате, решила обратиться за помощью к парламентариям. Что из этого получится, горожанка не знает. Нашему телеканалу в городском акимате дали такой же ответ, как Екатерине и объяснили, что временного жилья в резерве нет, поэтому предоставить даже комнату в общежитии женщине не могут.

Дарья Пышмынцева