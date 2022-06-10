В СКО в результате ДТП сгорела автомашина

Новости МТРК

20:36 10 Июня 2022

Машина сгорела в результате ДТП в Тайыншинском районе. 22-летний водитель при совершении обгона не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии автомобиль сгорел, водителя и четверых пассажиров доставили в больницу. В Северо-Казахстанской области за 5 месяцев это уже 26-й факт ДТП. Полицейские просят быть более бдительными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

АЙДЫН БАЙМАТОВ — начальник УМПС ДП СКО:

«Несоблюдение ПДД может привести к таким последствиям. Каждый маневр должен совершаться аккуратно. При совершении обгона впереди идущих транспортных средств необходимо убедиться в безопасности совершения маневра. Также нужно не забывать и про животных на дороге. Они могут выбежать внезапно. Просим водителей и других участников быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения».

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