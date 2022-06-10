В СКО проходят съёмки исторического сериала о Магжане

Съёмочная киноплощадка развернулась в обычной аудитории 3-его корпуса Kozybaev University. Идёт первый день съёмок исторического сериала «Мағжан. Жаралы жолбарыс». Он о жизни нашего земляка Магжана Жумабаева. Съёмки будут идти 25 дней, задействуют 56 локаций, все в СКО. Это большое количество для 4-серийной картины, отмечает генеральный продюсер.

НАЗГУЛЬ КАРАБАЛИНА, генеральный продюсер:

— Мы, я думаю, не имеем права снимать фильм о Магжане в каком-нибудь другом регионе, например, в Алматы. Конечно, мне как продюсеру, проще снять у себя, там всё под рукой. Но, я решила, что надо снимать именно на его родине.

Снимать будут в Петропавловске, Есильском районе и, конечно, на малой родине Магжана Жумабаева — в селе Сарытомар. В съёмках задействуют места, в которых великий поэт жил, преподавал и боролся за независимость страны. Главную роль в фильме сыграет Мейргат Амангельдин. Говорит, когда изучал личность Магжана, во многом увидел себя.

МЕЙРГАТ АМАНГЕЛЬДИН, актёр:

— Я буду играть Магжана в молодые годы. Это с 21 до 27 лет. Мне предстоит показать этого великого человека в период его становления. Как формировались его взгляды, как он находил союзников в борьбе за независимость и как он впервые влюбился. Я счастлив сыграть Магжана Жумабаева. Это честь для меня.

С началом съёмок коллектив поздравил заместитель акима области Гани Ныгыметов. Он отметил, что картина обещает быть правдоподобной. В основе лежат архивные данные и материалы, которые удалось собрать алашоведам и историкам, изучающим Магжана. В съёмках сериала задействуют 45 человек технического персонала и около 15 актёров. Плюс массовка. Картину планируют показать зрителям этой осенью на телеканале «Казахстан».

Айгерим Мукашева